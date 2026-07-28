Экс-глава НПП «Атамекен» Аблай Мырзахметов вышел на свободу

Решением суда неотбытая часть его наказания была заменена на ограничение свободы. После освобождения Мырзахметова поставили на учет в службу пробации.

— За соблюдением установленных судом ограничений ведется постоянный контроль. В том числе действует запрет на выезд за пределы Казахстана, а сотрудники службы проводят регулярные проверки, — сообщили в ДУИС по Павлодарской области.

Напомним, в 2024 году Аблай Мырзахметов был приговорен к пяти годам лишения свободы. Суд признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере. По материалам дела, в 2022 году он получил 13,9 млрд тенге, пообещав за денежное вознаграждение помочь освободить человека из-под стражи и прекратить уголовное дело.

В мае 2025 года экс-глава НПП «Атамекен» подал ходатайство об условно-досрочном освобождении.