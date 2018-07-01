Экс-глава МЧС Кузбасса пытался уничтожить документы по делу «Зимней вишни»

КЕМЕРОВО. КАЗИНФОРМ - Бывший начальник главного управления МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов пытался помешать расследованию и уничтожить документы. Это сообщил представитель следствия на заседании центрального районного суда Кемерово, где рассматривался вопрос о продлении ареста, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РИА Новости.

«В частности, обвиняемый давал приказы об уничтожении бухгалтерской базы. Кроме того, выявлены несоответствия действительности в сведениях об описании пожара»", - заявил он.

Экс-главу местного МЧС обвиняют в халатности и растрате бюджетных средств. По версии следствия, Мамонтов и начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы местного МЧС Григорий Терентьев не запланировали и не провели в 2017-2018 годах проверку соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации ТЦ «Зимняя вишня».

Оба были задержаны 25 мая и арестованы.

В четверг суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Мамонтову срок содержания под стражей до 25 сентября.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Погибли 60 человек, большинство из них - дети.

В основном, не удалось выбраться тем, кто был в кинозалах. По числу жертв этот пожар - один из крупнейших в России за сто лет.

Следствие установило, что в торговом центре не работала автоматическая пожарная сигнализация, а охранник не стал включать принудительную систему оповещения о ЧП.

Фигурантами уголовного дела стали 11 человек, включая собственников и управляющих зданием, охранника, а также ответственных за ввод ТЦ в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия. Все они арестованы.