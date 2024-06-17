Экс-гендиректор ТОО «Астана-Зеленстрой» подозревается в коррупции

Антикоррупционной службой по г.Астане проводится досудебное расследование в отношении бывшего генерального директора ТОО «Астана-Зеленстрой», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу на Антикор.

Он подозревается в покушении на мошенничество и подстрекательстве к даче взятки в сумме 15 млн тенге должностным лицам правоохранительных органов за прекращение уголовного дела.

Кроме того, подозревается в злоупотреблении своими должностными полномочиями путем завышения стоимости выполненных работ по посадке многолетних кустарников, заказчиками которых являлись местные исполнительные органы г. Астаны.

С санкции суда подозреваемый заключён под стражу.

Расследование продолжается. Согласно статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.