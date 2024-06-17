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    10:12, 17 Июнь 2024 | GMT +6

    Экс-гендиректор ТОО «Астана-Зеленстрой» подозревается в коррупции

    антикор
    Фото: кадр из видео

    Антикоррупционной службой по г.Астане проводится досудебное расследование в отношении бывшего генерального директора ТОО «Астана-Зеленстрой», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу на Антикор.

    Он подозревается в покушении на мошенничество и подстрекательстве к даче взятки в сумме 15 млн тенге должностным лицам правоохранительных органов за прекращение уголовного дела.

    Кроме того, подозревается в злоупотреблении своими должностными полномочиями путем завышения стоимости выполненных работ по посадке многолетних кустарников, заказчиками которых являлись местные исполнительные органы г. Астаны.

    С санкции суда подозреваемый заключён под стражу. 

    Расследование продолжается. Согласно статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

    В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда. 

    Теги:
    Борьба с коррупцией Закон и право Взятка Астана Досудебное расследование
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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