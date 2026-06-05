Экс-футболист сборной Норвегии пополнил состав «Ордабасы»

За свою карьеру Йонсен выступал за клубы Европы, Азии и Северной Америки, включая «Тенсберг» и «Русенборг» в Норвегии, «Лулетано» и «Атлетико» в Португалии, «АЗ Алкмар», «АДО Ден Хааг» и «Камбюр» в Нидерландах, «Ульсан Хендай» и «ФК Сеул» в Южной Корее, «Торпедо Кутаиси» в Грузии, а также играл в США, Шотландии и Болгарии.

В период с 2017 по 2021 год он провел 16 матчей за сборную Норвегии, забив пять голов.

Норвежский футболист хорошо известен болельщикам «Ордабасы». В прошлом сезоне, выступая за грузинский «Торпедо Кутаиси», он дважды забил в ворота шымкентского клуба в отборочном турнире Лиги конференций УЕФА, помогая своей команде выйти в следующий раунд.

За свою карьеру Йонсен провел 381 матч, забив 147 голов и отдав 23 результативные передачи.

Отметим, что ранее стало известно, когда Дастан Сатпаев проведет свои последние на данном этапе карьеры матчи за алматинский «Кайрат» перед отъездом в новый клуб — лондонский «Челси».