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05.10.2019 15:52
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05.10.2019 15:44
Экс-футболист «Астаны» принес победу клубу испанской Ла Лиги
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В матче 8-го тура чемпионата Испании «Хетафе» на выезде обыграл «Реал Сосьедад», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Матч завершился победой «Хетафе» со счетом 2:1. Уже на 5-й минуте Микель Мерино вывел «Реал Сосьедад» вперед, однако гости в итоге смогли не только отыграться, но и вырвать победу: сначала на 69-й минуте забил Хайме Мата, а победный гол на 89-й провел бывший полузащитник «Астаны» Неманья Максимович. Видео гола Максимовича можно посмотреть ниже.
Для Неманьи Максимовича этот гол стал первым в сезоне. Всего в этом сезоне он провел в Ла Лиге шесть матчей и до этого результативными действиями не отметился. После восьми игр «Хетафе» с десятью очками идет на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании.
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