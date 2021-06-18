Экс-директору городского морга огласили приговор в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Районным судом №2 Медеуского района Алматы вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении экс-директора городского патологоанатомического бюро (далее - бюро) А. по фактам незаконного участия в предпринимательской деятельности, присвоения и растраты вверенного чужого имущества в крупном размере, лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, и покушения на получение взятки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Судом установлено, что в феврале 2018 года А., являясь лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, вопреки запрету, установленному законом, дал указание своему доверенному лицу Т. зарегистрировать ТОО, которое фактически предпринимательской деятельностью не могло заниматься, поскольку не имело ни штатных сотрудников, ни оборудования, ни технических средств, а затем, являясь фактическим директором ТОО, попросил своего знакомого К. переоформить его на свое имя.

В ноябре 2019 года А., с целью извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, признал ТОО победителем госзакупок по проведению работ по организации захоронения биологических отходов, для захоронения на кладбище, на которые выделялись 6 млн тенге государственных денежных средств.

Фактически данные работы были проведены другим ТОО на арендованных грузовых автомобилях с оплатой в сумме 3 млн 600 тысяч тенге.

Между тем А., с целью хищения денежных средств путем присвоения, достоверно зная, что ТОО не выполнило работы по вывозу биологических отходов для захоронения на кладбище, поручил бухгалтеру бюро - Р. подготовить акты выполненных работ и счета-фактуры ТОО на сумму 4 млн 500 тысяч тенге, заведомо несоответствующие действительности. Вследствие чего указанная сумма денежных средств была перечислена на счет ТОО.

Продолжая свои преступные действия и зная, что в силу своих полномочий в его обязанности входит подписание актов приемки передачи медицинского оборудования, А. потребовал от представителя субподрядной организации взятку в размере 14 млн тенге.

Приговором суда А. признан виновным в незаконном участии в предпринимательской деятельности, присвоении и растрате вверенного чужого имущества, и покушении на получение взятки.

Суд учел, что подсудимый впервые привлекается к уголовной ответственности и имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

Вместе с этим, отягчающих вину обстоятельств не предъявлено.

Приговором суда А. окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности.

Приговор суда в законную силу не вступил.



