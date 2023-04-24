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Экс-директору АНПЗ Шухрату Данбаю предъявили обвинения в Атырау

Автор:  
Виктор Сутягин
24 Апреля 2023, 21:56
Экс-директору АНПЗ Шухрату Данбаю предъявили обвинения в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау предъявлены обвинения бывшему генеральному директору АНПЗ Шухрату Данбаю, обвиняемому в подписании приказа о вводе в эксплуатацию объекта комплекса глубокой переработке нефти с недоделками, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Экс-генерального директора Атырауского нефтеперерабатывающего завода обвиняют
по четырем эпизодам статьи 361 УК РК о злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, приказом Шухрата Данбая была назначена комиссия, которая составила акт приемки объекта комплекса глубокой переработки нефти с имеющимся дефектным оборудованием и невыполненным остаточным объемом работ. На основании акта приемки объекта, несмотря на наличие ряда выявленных дефектов, допущенных в ходе работ, генеральный директор подписал приказ о вводе в эксплуатацию объекта КГПН.

Как сообщил старший помощник прокурора Атырауской области Нурболат Абилов, речь идет о фильтрах F-0101, F-0102, F-0103, F-0104 и сепараторе суспензии F-0201 установки каталитического крекинга.

В обвинительном заключении говорится, что Ш. Данбай, будучи генеральным директором ТОО «АНПЗ», зная, что установленные фильтры установки каталитического крекинга и сепаратор суспензии F-0201, предназначенные для снижения массовой доли взвеси, находятся в нерабочем состоянии, не принял мер для устранения недоделок и подписал приказ о вводе в эксплуатацию объекта КГПН без замечаний.

По версии гособвинения, на основании подписанного приказа, достоверно зная, что по условиям договора установщик оборудования обязан устранить за свой счет все дефекты, повреждения и весь ущерб, из корыстных побуждений не принял мер по удержанию суммы в размере 728 607 855 тенге за нефункционирующее и дефектное оборудование.

Гособвинитель запросил для подсудимого 4 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности. И 3 года 6 месяцев для директора департамента госзакупок, также проходящему по этому уголовному делу.

Суд постановил назначить дату очередного судебного заседания на 17 мая.


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