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    13:20, 07 Июнь 2021 | GMT +6

    Экс-директора детского реабилитационного центра осудили в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Районным судом №2 Медеуского района города Алматы вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении экс-директора детского реабилитационного центра «Балбулак», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Судом установлено, что 30 декабря 2020 года на заседании комиссии под председательством А. принято решение о распределении денежных средств в сумме 2 331 169 тенге в качестве премий 22 сотрудникам данного учреждения. 31 декабря 2020 года А. дал указание бухгалтерам собрать премии на общую сумму 939 000 тенге и передать их ему.

    Таким образом, суд установил, что А. совершил злоупотребление должностными полномочиями вопреки интересам службы, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, что повлекло причинение существенного вреда правам и охраняемым законом интересам государства, то есть совершил уголовное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.361 УК РК.

    Прокурор просил назначить А. штраф в размере 1000 МРП (2 917 000 тенге)

    «Санкция ст.361 ч.1 УК предусматривает наказание в виде штрафа до 2000 МРП либо исправительных работ в том же размере, либо привлечения к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо лишения свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью», - отметили в суде.

    Приговором суда А. признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.

    Суд учел, что подсудимый ущерб возместил в полном объеме, впервые привлекается к уголовной ответственности, вину признал полностью и раскаялся в содеянном.

    «Вместе с этим отягчающих вину обстоятельств не предъявлено. В этой связи А. назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, финансовых организациях, государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора», - отметили в суде.

    Приговор суда в законную силу не вступил.


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    Борьба с преступностью Алматы Правоохранительные органы
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