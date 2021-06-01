Экс-директор Национального центра тестирования объяснил причину своего ухода с должности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Грош мне цена, как руководителю, если построенная система не будет работать после моего ухода. Об том заявил бывший директор РГКП «Национальный центр тестирования» Дидар Смагулов, передает коррепондент МИА «Казинформ».

«Спешу расстроить тех, кто посчитал, что на ЕНТ теперь порядка будет меньше. Отныне я могу, не отвлекаясь на другие вопросы, заняться исключительно вопросами организации честного ЕНТ! Некоторые критикуют за то, что «ушёл в разгар» ЕНТ. Во-первых, грош мне цена, как руководителю, если построенная система не будет работать после моего ухода!», - написал Дидар Смагулов на своей странице в Faceebook.

Он назвал работников Национального центра тестирования настоящими профессионалами.

«НЦТ - это про людей: настоящих профессионалов своего дела. Я лишь не мешал им работать и создавал условия. Давайте дождёмся окончания экзамена и потом будем делать выводы!», - добавил Дидар Смагулов.

В заключение он объяснил, зачем оставил должность руководителя НЦТ.

«Мне нужна была свобода. Полная. Теперь я не завишу материально от государства, что делает меня максимально объективным», - пояснил он.

Ранее сообщалось, что директор Национального центра тестирования заявил об уходе с поста.



