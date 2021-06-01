Экс-директор Национального центра тестирования объяснил причину своего ухода с должности
«Спешу расстроить тех, кто посчитал, что на ЕНТ теперь порядка будет меньше. Отныне я могу, не отвлекаясь на другие вопросы, заняться исключительно вопросами организации честного ЕНТ! Некоторые критикуют за то, что «ушёл в разгар» ЕНТ. Во-первых, грош мне цена, как руководителю, если построенная система не будет работать после моего ухода!», - написал Дидар Смагулов на своей странице в Faceebook.
Он назвал работников Национального центра тестирования настоящими профессионалами.
«НЦТ - это про людей: настоящих профессионалов своего дела. Я лишь не мешал им работать и создавал условия. Давайте дождёмся окончания экзамена и потом будем делать выводы!», - добавил Дидар Смагулов.
В заключение он объяснил, зачем оставил должность руководителя НЦТ.
«Мне нужна была свобода. Полная. Теперь я не завишу материально от государства, что делает меня максимально объективным», - пояснил он.
Ранее сообщалось, что директор Национального центра тестирования заявил об уходе с поста.