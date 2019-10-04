Экс-директор «Балхаш Су» осужден за ущерб в 282 млн тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бывший директор КГП «Балхаш Су» акимата г.Балхаш осужден за злоупотребление должностными полномочиями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу.

«Антикоррупционной службой Карагандинской области окончено досудебное расследование в отношении бывшего директора КГП «Балхаш Су» акимата Балхаша Ежибаева Т.О. по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями»,- говорится в сообщении.

Он подозревался в злоупотреблении должностными полномочиями, путем необоснованного завышения тарифной сметы по коммунальным услугам на водоснабжение в сумме 282 млн тенге, повлекшее ущерб жителям Балхаша. Причиненный ущерб возмещен полностью за счет введения компенсирующего тарифа.

3 октября т.г. приговором Балхашского городского суда бывший директор КГП «Балхаш Су» акимата Балхаша осужден за злоупотребление должностными полномочиями и ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года 6 месяцев.