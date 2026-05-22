Экс-депутат из Актау скончался после пластической операции в частной клинике

Супруга бывшего депутата Мангистауского областного маслихата Ербола Айтуова Лаура Айтуова обнародовала подробности его смерти после пластической операции в частной клинике «Қасиет», передает корреспондент агентства Kazinform.

Бывший депутат Мангистауского областного маслихата и вице-президент компании KazPetroDrilling по Мангистауской области Ербол Айтуов обратился в частную клинику «Қасиет» 4 апреля для операции по удалению лишнего жира под подбородком.

По словам супруги Лауры Айтуовой, анестезия была введена неправильно, из-за чего у ее мужа резко повысились давление и уровень сахара, мужчина впал в кому. После доставки из частной клиники в областную больницу пациент так и не пришел в сознание, и спустя месяц скончался.

Департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения по Мангистауской области прокомментировал произошедшее. По результатам проверки в клинике «Қасиет» были выявлены многочисленные нарушения.

— Установлено, что хирургическое отделение центра не было полностью оснащено необходимым медицинским оборудованием, срок эксплуатации медицинской техники в операционной истек, отсутствовали специальные средства для оказания помощи при анафилактическом шоке. Кроме того, оборудование для оказания экстренной помощи не соответствовало требованиям. Пациент был допущен к операции без полного лабораторного обследования, без учета результатов анализов и коррекции метаболических нарушений, несмотря на наличие медицинских противопоказаний. Неудачная интубация могла стать основной причиной повышения артериального давления и гипоксии мозга во время анестезии, — говорится в сообщении.

По факту нарушений департамент составил административный протокол по статье 464 КоАП РК — «Нарушение норм лицензирования или разрешительных процедур». Материалы проверки будут направлены в прокуратуру.

