РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:54, 21 Июнь 2023 | GMT +6

    Экс-чиновника подозревают в хищении 1,2 млрд тенге, выделенных на строительство дорог в Акмолинской области

    None
    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Специальными прокурорами Акмолинской области по подозрению в хищении государственных средств задержан и водворен в ИВС бывший заместитель руководителя областного Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.

    С санкции суда подозреваемый взят под стражу.

    Он подозревается в хищении бюджетных средств в особо крупном размере при строительстве дорог. Установлено, что без фактического выполнения работ им произведена оплата бюджетных средств подрядчику на сумму 1 млрд 244 млн тенге.

    «По данному факту по статье «Хищение в особо крупном размере» проводится досудебное расследование. Наказание по такому факту предусматривает до 12 лет лишения свободы», - говорится в сообщении Гепрокуратуры.


    Теги:
    Суды Акмолинская область Другие государственные органы Дороги Генпрокуратура
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:58
    Юлия Путинцева обыграла россиянку на турнире в Пекине
    Сегодня, 17:36
    Информация о мусорном коллапсе в Атырау не соответствует действительности - акимат
    Сегодня, 17:19
    Мужчина взобрался на мост в Семее
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!