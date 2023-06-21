Экс-чиновника подозревают в хищении 1,2 млрд тенге, выделенных на строительство дорог в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Специальными прокурорами Акмолинской области по подозрению в хищении государственных средств задержан и водворен в ИВС бывший заместитель руководителя областного Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.

С санкции суда подозреваемый взят под стражу.

Он подозревается в хищении бюджетных средств в особо крупном размере при строительстве дорог. Установлено, что без фактического выполнения работ им произведена оплата бюджетных средств подрядчику на сумму 1 млрд 244 млн тенге.

«По данному факту по статье «Хищение в особо крупном размере» проводится досудебное расследование. Наказание по такому факту предусматривает до 12 лет лишения свободы», - говорится в сообщении Гепрокуратуры.