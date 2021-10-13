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    15:15, 13 Октябрь 2021 | GMT +6

    Экс-чиновницу осудили за хищение 54 млн тенге в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя руководителя управления образования области Толганай Колбаевой, обвиняемой в хищении государственных средств, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как было установлено в ходе судебного разбирательства, экс-чиновница в течение 6 лет - с 2015 по 2020 годы, пользуясь служебным положением, незаконно начисляла себе заработную плату. Делала она это, перечисляя государственные средства на две банковские карточки - свою и матери.

    «Во время суда экс-чиновница свою вину признала, в содеянном раскаялась. Присвоенные средства возвратила государству. Вынося окончательный вердикт, суд учёл раскаяние, помощь во время расследования и наличие у женщины несовершеннолетних детей. Подсудимая была приговорена к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности. Но в связи с тем, что у осужденной на попечении находятся несовершеннолетние дети, суд отсрочил отбывание наказания на пять лет», - сообщили в городском суде.

    Проинформировав, что осуждённой пожизненно запрещено занимать должности на государственной службе.


    Теги:
    Атырауская область Главная Суды
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