РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:05, 21 Август 2022 | GMT +6

    Экс-чемпион мира завершил карьеру после поражения нокаутом от казахстанца

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бывший чемпион мира американец Омар Фигероа-младший объявил о решении повесить перчатки на гвоздь после досрочного поражения от представителя Казахстана Сергея Липинца, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Утром воскресенья 32-летний Фигероа проиграл техническим нокаутом в восьмом раунде Липинцу в поединке за второстепенный пояс WBC Silver в первом полусреднем весе (до 63,5 кг). Липинец за неделю до боя заменил снявшегося из-за психологических проблем американца Эдриэна Бронера.

    «Я очень расстроен исходом боя. Мы с моей командой очень усердно работали в тренировочном лагере. Мое тело достигло свое предела. Я занимался этим 27 лет, и теперь мое тело сказало, что уже хватит. Мне жаль, что я подвел фанатов. Смена соперника на меня не повлияла. Думаю, в боксе я достиг предела», — сказал Фигероа, которого цитирует Ring TV.





    Фото: sports.kz

    Теги:
    Бокс Спорт
    Сейчас читают
    03:33, 01 Октябрь 2023
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    02:22, 01 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в пяти городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!