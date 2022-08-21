Экс-чемпион мира завершил карьеру после поражения нокаутом от казахстанца

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бывший чемпион мира американец Омар Фигероа-младший объявил о решении повесить перчатки на гвоздь после досрочного поражения от представителя Казахстана Сергея Липинца, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Утром воскресенья 32-летний Фигероа проиграл техническим нокаутом в восьмом раунде Липинцу в поединке за второстепенный пояс WBC Silver в первом полусреднем весе (до 63,5 кг). Липинец за неделю до боя заменил снявшегося из-за психологических проблем американца Эдриэна Бронера.

«Я очень расстроен исходом боя. Мы с моей командой очень усердно работали в тренировочном лагере. Мое тело достигло свое предела. Я занимался этим 27 лет, и теперь мое тело сказало, что уже хватит. Мне жаль, что я подвел фанатов. Смена соперника на меня не повлияла. Думаю, в боксе я достиг предела», — сказал Фигероа, которого цитирует Ring TV.













Фото: sports.kz