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Экс-чемпион мира выбрал в соперники Головкина и назвал две причины

12 Января 2023, 20:20
Экс-чемпион мира выбрал в соперники Головкина и назвал две причины

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Бывший чемпион мира IBO в суперсреднем весе, британский боксер Крис Юбэнк-младший (32-2, 23 КО) вновь заявил о желании сразиться с казахстанцем Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Если бы я мог сам выбрать следующего соперника, это был бы GGG. У него есть пояса, у него есть имя. Это огромный бой, это бой, который я пытался получить в течение многих лет», - признался Юбэнк.

Напомним, бой Головкина и Юбэнка мог состояться еще в 2016 году, однако тогда переговоры зашли в тупик по вине команды британца. Геннадий Головкин является чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA Super, IBF и IBO.


Фото: sports.kz


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