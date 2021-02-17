Экс-бухгалтера букмекерской конторы «Олимп» экстрадировали из Черногории в Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры и Агентства по финансовому мониторингу Казахстана из Черногории экстрадирована гражданка Республики Казахстан Елена Антонцева, работавшая бухгалтером букмекерской конторы «Олимп». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

«Антонцева подозревается в том, что работая бухгалтером в ТОО «Букмекерская контора «ОLIMP KZ», в составе организованной группы осуществляла незаконную деятельность в сфере игорного бизнеса, причинив государству ущерб в особо крупном размере. После совершения преступления подозреваемая скрылась от органов уголовного преследования, в связи с чем, она объявлена в международный розыск. В настоящее время Антонцева Е. водворена в следственный изолятор г.Алматы», - сообщили в Генпрокуратуре.

Напомним, в декабре 2019 года стало известно о том, что ДКНБ РК по городу Алматы совместно с органами прокуратуры инициировано проведение досудебного расследования по факту организации незаконного игорного бизнеса администрацией букмекерской конторы «Олимп».

С 22 января 2020 года букмекерская контора «Олимп» больше не может принимать ставки по казахстанской лицензии в связи с её приостановкой.