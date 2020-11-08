Экс-боксер «Astana Arlans» нокаутировал соперника с 26 победами в карьере

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На арене Seminole Hard Rock Hotel and Casino в Голливуде (штат Флорида, США) топ-проспект хэвивейта (свыше 90,7 кг) экс-боксер «Astana Arlans», хорват Филип Хргович (12-0, 10 KO) нокаутировал возрастного бойца Райделла Букера (26-4, 13 KO) из США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Проспект уверенно начал бой: занял центр ринга, контролировал дистанцию джебом, работал по этажам, комбинировал. Букер пытался огрызаться, но его размашистые попытки читались Хрговичем.

Во 2-м раунде гейткипер бросился в атаку. Фаворит был к этому готов — провалил Букера, загнал в угол, принялся околачивать плюхами. У ветерана исчезла работа ног, практически прекратил отвечать ударами на удары, много пропускал и даже побывал в нокдауне на последних секундах трёхминутки. Рефери предупредил американца, что если так и продолжится, то он остановит бой.

Букер продержался на ногах 3-й и 4-й раунды, при этом без остановки что-то рассказывал проспекту (подбадривал воплями, комментировал качество пропущенных ударов). Временами казалось, что он ищет предлог выйти из боя, а рефери — причину остановить это одностороннее избиение. Второй справился лучше — в 5-м раунде остановил схватку. Возможно, поторопился.

Напомним, в любителях Филип Хргович выступал за «Астана Арланс», в составе которого дважды становился чемпионом Всемирной серии бокса (WSB). Сейчас 28-летний хорват владеет титулом WBC International в супертяжелом весе.