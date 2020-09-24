Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Экс-банкиру Жомарту Ертаеву запросили 11 лет лишения свободы

Автор:  
Данияр Дауталиев
24 Сентября 2020, 10:00
Экс-банкиру Жомарту Ертаеву запросили 11 лет лишения свободы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Экс-банкиру Жомарту Ертаеву гособвинение запросило 11 лет лишения свободы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Алмалинский районный суд города Алматы.

Как сообщили в пресс-службе суда, Жомарт Ертаев признал вину, содействовал в расследовании уголовного дела, частично возместил ущерб, имеет несовершеннолетних детей.

Для него прокурор просил путем сложения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить наказание в виде 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества с лишением права заниматься коммерческой и финансовой деятельностью, связанной с материальной ответственностью, сроком на 5 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Кроме него по делу проходят еще 36 человек.

Напомним, Жомарт Ертаев был задержан в мае 2018 года в Москве по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана. По информации МВД РК, Ж. Ертаев находился в международном розыске за мошенничество в особо крупном размере.

Ранее он признал вину в суде.


Алматы   Судебный процесс  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: как в Астане будут развивать дорожно-транспортную инфраструктуру
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: как в Астане будут развивать дорожно-транспортную инфраструктуру
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски