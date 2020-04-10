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Экс-акиму Павлодарской области продлили домашний арест до мая

10 Апреля 2020, 23:48
Экс-акиму Павлодарской области продлили домашний арест до мая

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Экс-акиму Павлодарской области Булату Бакауову продлили арест до мая этого года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Павлодарского суда.

«Постановлением судьи специализированного следственного суда Павлодара от 10 апреля 2020 года удовлетворено ходатайство руководителя следственно-оперативной группы, согласованное с начальником Службы уголовного преследования Генпрокуратуры РК, о продлении срока домашнего ареста до трех месяцев (до 13 мая 2020 года) бывшему акиму Павлодарской области Бакауову Б. Ж», - говорится в сообщении.

Напомним, Булата Бакауова подозревают в преступлении по статье 362 части четвертой пункту третьему Уголовного кодекса Казахстана – за превышение власти или должностных полномочий в целях извлечений выгод и преимуществ для себя, других лиц, организаций, сообщил государственный обвинитель в ходе заседания суда.

18 февраля экс-акима Павлодарской области Булата Бакауова выпустили под домашний арест.


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