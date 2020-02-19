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Экс-акима Павлодарской области Булата Бакауова выпустили под домашний арест

Автор:  
Антон Гагарин
19 Февраля 2020, 11:54
Экс-акима Павлодарской области Булата Бакауова выпустили под домашний арест

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Экс-акима Павлодарской области Булата Бакауова выпустили под домашний арест, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-служба облсуда.

«Постановлением специализированного следственного суда города Павлодара от 18 февраля 2020 года удовлетворено ходатайство Руководителя СОГ - главного следователя СД КНБ РК, согласованное с начальником Службы уголовного преследования Генеральной Прокуратуры РК об изменении меры пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест подозреваемого Бакауова Б.Ж», - говорится в сообщении.

Напомним, в КНБ РК заведено уголовное дело в отношении акима Павлодарской области. Булат Бакауов был арестован на два месяца.
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