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    14:52, 19 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Экс-аким СКО Самат Ескендиров осужден на 5 лет

    Бывшему акиму Северо-Казахстанской области Самату Ескендирову суд назначил 5 лет лишения свободы условно за продажу земель пайщиков путем обмана, передает агентство Kazinform.

    Экс-аким СКО Самат Ескендиров осужден на 5 лет
    Фото: freepik.com

    Согласно материалам дела, Ескендиров и другое лицо для получения кредитов изготовили подложные протоколы собраний без согласия участников ТОО и предоставили в залог земельные участки жителей села Бурабайского района. Вследствие чего Ескендиров в группе лиц по сговору с иным лицом завладели правом на условные земельные доли жителей села, причинив материальный ущерб потерпевшим в особо крупном размере путем залога и отчуждения прав на земельный участок аффилированному предприятию ТОО (ст.190 ч.4 п.2) УК — мошенничество в группе лиц по сговору, в особо крупном размере).

    Вина Ескендирова доказана показаниями потерпевших, свидетелей, проведенными обысками, изъятыми платежными поручениями, заключениями экспертов и независимого аудитора.

    При назначении наказания суд учел мнение большинства потерпевших, не требовавших назначения строгого наказания.

    Более того, в 2023 году судебными актами признаны недействительными решение собрания учредителей ТОО и соглашение по переходу прав к третьим лицам. Следовательно, земля в судебном порядке возвращена потерпевшим по делу, в связи с чем оснований для возмещения материального ущерба жителям села отсутствовали.

    В результате чего, приговором суда Ескендирову назначено 5 лет лишения свободы с применением статьи 63 УК условно. Судебный акт не вступил в законную силу.

    Ранее сообщалось, что избившему супругу экс-акиму района в Атырауской области смягчили приговор.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область СКО Суды
    Карлыгаш Бокаева
    Карлыгаш Бокаева
    Автор
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