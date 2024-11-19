Экс-аким СКО Самат Ескендиров осужден на 5 лет

Согласно материалам дела, Ескендиров и другое лицо для получения кредитов изготовили подложные протоколы собраний без согласия участников ТОО и предоставили в залог земельные участки жителей села Бурабайского района. Вследствие чего Ескендиров в группе лиц по сговору с иным лицом завладели правом на условные земельные доли жителей села, причинив материальный ущерб потерпевшим в особо крупном размере путем залога и отчуждения прав на земельный участок аффилированному предприятию ТОО (ст.190 ч.4 п.2) УК — мошенничество в группе лиц по сговору, в особо крупном размере).

Вина Ескендирова доказана показаниями потерпевших, свидетелей, проведенными обысками, изъятыми платежными поручениями, заключениями экспертов и независимого аудитора.

При назначении наказания суд учел мнение большинства потерпевших, не требовавших назначения строгого наказания.

Более того, в 2023 году судебными актами признаны недействительными решение собрания учредителей ТОО и соглашение по переходу прав к третьим лицам. Следовательно, земля в судебном порядке возвращена потерпевшим по делу, в связи с чем оснований для возмещения материального ущерба жителям села отсутствовали.

В результате чего, приговором суда Ескендирову назначено 5 лет лишения свободы с применением статьи 63 УК условно. Судебный акт не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что избившему супругу экс-акиму района в Атырауской области смягчили приговор.