Экс-аким поселка осужден за дачу взятки в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – К четырем годам лишения свободы осужден приговором Кокшетауского городского суда экс-аким поселка Шортанды Шортандинского района Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы областного суда, экс-аким, будучи подозреваемым по уголовному делу, дал взятку в размере 7,9 млн тенге заместителю руководителя управления Антикоррупционной службы за прекращение уголовного дела, за что был осужден по ч.2 ст. 367 УК РК – «Дача взятки».

«Вина М. подтвердилась следующими доказательствами: рапортом заместителя руководителя управления Антикоррупционной службы о том, что М. предлагает ему взятку за прекращение досудебного расследования в отношении него, протоколом осмотра места происшествия, где с поличным был задержан М., обнаружением и изъятием предмета взятки в сумме 7 970 000 тенге, протоколом проверки и уточнения показаний с участием М., показаниями свидетелей, материалами негласных следственных действий», - отметили в ведомстве.

Смягчающими уголовную ответственность и наказание обстоятельствами стало наличие у подсудимого малолетних детей, отягчающим стало совершение уголовного правонарушения лицом, нарушившим принятую присягу.

«Приговором суда бывший аким поселка Шортанды признан виновным в даче взятки должностному лицу, ему назначено четыре года лишения свободы с конфискацией в доход государства суммы взятки, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе», - резюмировали в ведомстве.

Приговор суда не вступил в законную силу.