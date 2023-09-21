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    15:55, 21 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Экс-аким Павлодарской области получил новую должность в ФСМС

    Скаков
    Фото: dialog.egov.kz

    Экс-аким Павлодарской области Абылкаир Скаков стал исполняющим обязанности председателя правления ФСМС. Нового руководителя коллективу Фонда социального медицинского страхования представил Первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФСМС.

    - Абылкаир Бактыбаевич более 28 лет проработал на государственной службе, в том числе в качестве первого руководителя – 18 лет. Его трудовой стаж в системе Минфина составляет 19 лет, включая работу заместителем председателя Налогового комитета и председателем Комитета по финансовому мониторингу, – отметил первый вице-министр. 

     

    С 1995 по 2012 годы Абылкаир Скаков работал в налоговых органах Павлодарской и Костанайской областей, за исключением периода 2006–2008 гг., когда занимал должность заместителя директора по экономике Департамента здравоохранения Павлодарской области.

    С 2012 по 2016 годы работал в системе Министерства финансов, в том числе руководил Департаментом государственных доходов Астаны. С 2016 по 2019 годы Абылкаир Скаков курировал вопросы финансов и экономики в Минобороны в должности заместителя министра, после чего возглавил Комитет по финансовому мониторингу. В 2020–2022 гг. был акимом Павлодарской области. 

    Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін» и орденом «Құрмет».

    Абылкаир Скаков был освобожден от должности акима Павлодарской области 1 декабря 2022 года Указом Президента РК. 

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