Экс-аким Павлодарской области получил новую должность в ФСМС

Экс-аким Павлодарской области Абылкаир Скаков стал исполняющим обязанности председателя правления ФСМС. Нового руководителя коллективу Фонда социального медицинского страхования представил Первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФСМС.

- Абылкаир Бактыбаевич более 28 лет проработал на государственной службе, в том числе в качестве первого руководителя – 18 лет. Его трудовой стаж в системе Минфина составляет 19 лет, включая работу заместителем председателя Налогового комитета и председателем Комитета по финансовому мониторингу, – отметил первый вице-министр.

С 1995 по 2012 годы Абылкаир Скаков работал в налоговых органах Павлодарской и Костанайской областей, за исключением периода 2006–2008 гг., когда занимал должность заместителя директора по экономике Департамента здравоохранения Павлодарской области.

С 2012 по 2016 годы работал в системе Министерства финансов, в том числе руководил Департаментом государственных доходов Астаны. С 2016 по 2019 годы Абылкаир Скаков курировал вопросы финансов и экономики в Минобороны в должности заместителя министра, после чего возглавил Комитет по финансовому мониторингу. В 2020–2022 гг. был акимом Павлодарской области.

Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін» и орденом «Құрмет».

Абылкаир Скаков был освобожден от должности акима Павлодарской области 1 декабря 2022 года Указом Президента РК.