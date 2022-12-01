Экс-аким Павлодарской области извинился перед жителями Экибастуза

1 Декабря 2022, 19:43

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Экс-аким Павлодарской области Абылкаир Скаков извинился перед жителями города Экибастуза, передает МИА «Казинформ».

«Я всегда делал это честно и добросовестно, ставя решение ваших проблем своим главным приоритетом. Какая-то часть копившихся за годы вопросов нашла разрешение, для устранения другой части необходимо больше времени. Причина ЧП в Экибастузе — именно такая, застарелая и не решаемая быстро, проблема, – написал Абылкаир Скаков. – Но, как бы то ни было, дорогие жители Экибастуза, я не снимаю с себя ответственности за случившееся и приношу свои искренние извинения! Все эти дни все мои мысли и переживания были и останутся о вас».

«Земляки, от всей души благодарю вас за возможность познакомиться с вами поближе, за конструктивную критику, открытый диалог и доверие, оказанное мне в течение почти трех лет», – добавил Абылкаир Скаков.

Как сообщалось, Указом Глав государства Абылкаир Скаков освобожден от должности акима Павлодарской области.

В ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ. Режим чрезвычайной ситуации объявили в городе.

Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области в ближайшие дни нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.

По состоянию на 08:00 часов 1 декабря в работе 6 котлов № 6, 8,9,12,14,15; в резерве 4 котла (5,7,11,13). Восстановлено теплоснабжение в 132 многоэтажных, 114 частных домах и 13 социальных объектах в микрайонах 5А, 5Б и 6, остаются неподключенными к центральному отоплению 17 многоэтажек.

Фото: instagram.com/skakov_abylkair