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Экс-аким Кентау Рашид Аюпов находится в СИЗО в Астане

Арайлым Мұрат
31 Марта 2023, 16:07
Экс-аким Кентау Рашид Аюпов находится в СИЗО в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Экс-аким города Кентау Рашид Аюпов находится в следственном изоляторе в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Аюпов Р.А. с 17.10.2022 г. содержится в учреждении смешанной безопасности 64 (СИЗО) департамента УИС по городу Астане на общих основаниях. В настоящее время в отношении Аюпова Р.А. проводится досудебное расследование по статье 28 части 4, статьи 312 части 5 Уголовного Кодекса РК», - прокомментировали в пресс-службе Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК.

В Комитете добавили, что лица, содержащиеся под стражей в следственных изоляторах, имеют права и обязанности в соответствии с действующим законодательством, а также имеют возможность получать книги из библиотеки учреждения, встречаться с адвокатами, общественными защитниками и родственниками.

Рашид Аюпов родился в 1981 году в Кентау. С июля 2019 года по 2021 год занимал должность акима Туркестана. До назначения акимом Кентау занимал должность заместителем акима Туркестанской области.


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