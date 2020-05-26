Экс-аким Капшагая получил новую должность в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области бывший аким города Капшагая Талгат Кайнарбеков назначен главой Сарканского района, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на его страницу в Facebook.

«Сегодня, согласно распоряжения руководства области, меня назначили на должность акима Сарканского района. С первых дней работы в городе Капшагай мы проделали определенную работу. Мы вместе придали городу новый облик, открылись объекты в области промышленности и энергетики, созданы новые рабочие места. Все это результаты совместного труда, а также единства и целеустремленности», - написал Т.Кайнарбеков.

Вместе с тем, всем жителям города Капшагая, ветеранам и первостроителям он выразил свою искреннюю благодарность за добрую поддержку и благие пожелания.

Напомним, 25 мая был назначен новый аким Капшагая. Им стал Нурлан Куматаев.



