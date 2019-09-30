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Экс-аким Аркалыка будет руководить костанайским филиалом «Nur Otanа»

30 Сентября 2019 14:28
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Экс-аким Аркалыка будет руководить костанайским филиалом «Nur Otanа»

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Первым заместителем председателя Костанайского областного филиала партии «Nur Otan» назначен Эльдар Кузенбаев. Активу региональной партийной организации нового руководителя представил председатель филиала, аким области Архимед Мухамбетов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Предыдущий руководитель Жанабай Бисимбаев был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.

Эльдар Кузенбаев 1982 года рождения, окончил Костанайский государственный университет по специальности правоведение и Костанайский инженерно-экономический университет по специальности финансист. В разные годы работал начальником управления юстиции Карабалыкского и Костанайского районов департамента юстиции Костанайской области, заместителем акима Узункольского района и акимом Сарыкольского района области. С июля 2018 года Эльдар Конысбайулы занимал должность акима города Аркалык, был также избран председателем городского филиала партии «Nur Otan».


«Вы все хорошо знаете Эльдара Кузенбаева. Это умелый, опытный руководитель, знающий свое дело. Я хочу пожелать ему успехов на новом поприще, а также хочу поблагодарить Бисимбаева Жанабая Жолтаевича за его работу, проделанную здесь», - отметил председатель областного филиала партии, аким области Архимед Мухамбетов.

Глава региона поручил партийцам активизировать работу в соцсетях и отслеживать все комментарии, усилить разъяснительную работу о госпрограммах среди населения.


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Ключевые слова: Костанайская область, Нур Отан, Назначения,
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Автор:

Жанна Мусабаева

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