Экс-аким Алатауского района Алматы взят под стражу

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Экс-акима Алатауского района Алматы Шахмердена Рыспаева, подозреваемого в коррупционном преступлении, арестовали на 2 месяца, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Постановлением следственного суда санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца в отношении подозреваемого лица», - отметили в пресс-службе Алматинского горсуда.

Бывший заместитель районного акима Саят Агибаев также арестован на 2 месяца. В отношении руководителя отдела культуры акимата процессуальное задержание не применялось, в связи с признанием вины и дачей подозреваемым и его защитником обязательства о явке.

Напомним, Антикоррупционной службой по подозрению в совершении коррупционного преступления изобличены экс-аким Алатауского района Алматы, его заместитель, а также руководитель отдела культуры и развития языков аппарата акима данного района.