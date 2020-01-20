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вчера 16:39
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вчера 15:57
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Экс-аким Алатауского района Алматы взят под стражу
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Экс-акима Алатауского района Алматы Шахмердена Рыспаева, подозреваемого в коррупционном преступлении, арестовали на 2 месяца, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Постановлением следственного суда санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца в отношении подозреваемого лица», - отметили в пресс-службе Алматинского горсуда.
Бывший заместитель районного акима Саят Агибаев также арестован на 2 месяца. В отношении руководителя отдела культуры акимата процессуальное задержание не применялось, в связи с признанием вины и дачей подозреваемым и его защитником обязательства о явке.
Напомним, Антикоррупционной службой по подозрению в совершении коррупционного преступления изобличены экс-аким Алатауского района Алматы, его заместитель, а также руководитель отдела культуры и развития языков аппарата акима данного района.
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