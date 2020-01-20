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Экс-аким Алатауского района Алматы взят под стражу

20 Января 2020 10:37
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Экс-аким Алатауского района Алматы взят под стражу

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Экс-акима Алатауского района Алматы Шахмердена Рыспаева, подозреваемого в коррупционном преступлении, арестовали на 2 месяца, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Постановлением следственного суда санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца в отношении подозреваемого лица», - отметили в пресс-службе Алматинского горсуда.

Бывший заместитель районного акима Саят Агибаев также арестован на 2 месяца. В отношении руководителя отдела культуры акимата процессуальное задержание не применялось, в связи с признанием вины и дачей подозреваемым и его защитником обязательства о явке.

Напомним, Антикоррупционной службой по подозрению в совершении коррупционного преступления изобличены экс-аким Алатауского района Алматы, его заместитель, а также руководитель отдела культуры и развития языков аппарата акима данного района.


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Ключевые слова: Алматы, Борьба с преступностью,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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