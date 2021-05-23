Экс-аким Аксу еще в начале апреля знал об отсутствии «приписки» – департамент статистики

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В департаменте статистики по Павлодарской области прокомментировали заявление Нуржана Ашимбетова об отчетности ТОО «Таза Стар» за 2020 год в части инвестиций. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Как заявили в ведомстве, компания в прошлом году сдала нулевую отчетность. То есть никаких «приписанных» 57 миллиардов нет, и Ашимбетова об этом проинформировали еще в начале апреля.

« Касательно 57 млрд тенге, якобы инвестированных ТОО «Таза Стар» в экономику г. Аксу, сообщаем, что ТОО «Таза Стар» за 2020 год по форме 1-Инвест «Отчет об инвестициях в основной капитал» предоставило нулевой отчет, т.е. указанное ТОО в 2020 году не заявляло ни о каких инвестициях. Отчет был представлен в онлайн-режиме и подписан ЭЦП респондента. 06.04.2021 г. в департамент статистики Павлодарской области поступил запрос за подписью акима г. Аксу Ашимбетова Н.К. об объемах инвестиций ТОО «Таза Стар» в 2020 году. Департаментом статистики 08.04.2021 г. Ашимбетову Н.К. был дан ответ о предоставлении ТОО «Таза Стар» нулевого отчета за 2020 год», – сообщили в департаменте статистики.

Таким образом, сообщают в департаменте статистики, озвученная Ашимбетовым информация не соответствует действительности. Напомним, ранее он неоднократно заявлял о якобы выявленной им «приписке» ТОО «Таза Стар».

Ранее сообщалось, что Нуржан Ашимбетов освобожден от должности акима города Аксу.



