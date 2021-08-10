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Экорейд провели в Чарынском нацпарке

10 Августа 2021 21:34
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Экорейд провели в Чарынском нацпарке

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ.КАЗИНФОРМ - На туристском маршруте «Чарынский каньон - Долина замков» на территории Чарынского государственного национального природного парка был проведен экорейд «Табиғат тағдыры - біздің қолымызда!». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минэкологии РК.

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В нем приняли участие сотрудники парка, Уйгурского районного отделения полиции Алматинской области и волонтеры.

В ходе экоакции посетителям были розданы листовки с разъяснениями о соблюдении на туристских маршрутах санитарных норм и правил техники безопасности, а также проведена уборка территории.

Как отметили в Комитете лесного хозяйства и животного мира Минэкологии, проведенное мероприятие на первый взгляд является каждодневной работой парка. Вместе с тем, когда к проблеме бережного отношения к природе обращают внимание общественные деятели, известные личности, положительный эффект от подобных акций только усиливается. Одним из таких примеров стало участие в экоакции народной артистки Казахстана, певицы Розы Рымбаевой.

«Природа это наша земля, наш дом, богатство наше. Человек содержит свой дом в чистоте, убирается во дворе. Поэтому к природе нужно так же относиться», - призвала Р. Рымбаева.

Во время рейда зафиксирован один случай оставления туристом мусора. Инспектором составлен протокол об административном правонарушении. Кроме того, группа туристов была предупреждена о необходимости соблюдения установленных правил на маршрутах в связи с купанием на речке, что запрещено на территории парка.


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#Алматинская область   #Экология   #Общество   #Минэкологии  
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