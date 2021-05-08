Экопроект «Киелі табиғат» поддержали акмолинские волонтеры

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Более 100 деревьев высадили волонтеры и представители молодежного ресурсного центра Акмолинской области (МРЦ) в рамках экологической акции «Сад памяти», приуроченной ко Дню Победы и реализуемой в республике как часть экопроекта «Киелі табиғат», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Молодежь Акмолинской области поддержала республиканский экологический проект «Киелі табиғат». С 1 мая у нас в регионе проходят различные акции. К примеру, 1 мая мы чистили набережную озера Копы в Кокшетау, берега водохранилища, а в районах - прибрежные зоны расположенных там рек», - поделилась с Казинформом руководитель МРЦ Акмолинской области Мансия Есекеева.

Молодежь региона приняла также участие в экологической акции «Сад памяти». Возле памятника «Кулагер» совместно с департаментом экологии по Акмолинской области ребята высадили более 100 саженцев в память о погибших фронтовиках и ветеранах ВОВ.

По словам М. Есекеевой, 15 мая в области также ожидается акция «Чистый парк», а 25 мая будет запущен челлендж, в котором примут участие волонтеры, рабочая молодежь, предприятия, а также представители департамента экологии и управления внутренней политика региона.

«Это будет плоггинг – сбор мусора во время бега. Хотим устроить своеобразное соревнование - кто больше соберет. Участники, а это все города и районы области, будут передавать в этом эстафету друг другу», - отметила собеседница.

Между тем, в Акмолинской области достаточно большое количество молодежи откликнулось на проект «Киелі табиғат». Помочь экологии родного края на сегодняшний день изъявили желание уже более 60 волонтеров.

Напомним, в регионах Казахстана продолжается республиканский экологический месячник «Киелі табиғат», организованный по инициативе Министерства информации и общественного развития совместно с акиматами, республиканской детско-юношеской организацией «Жас Ұлан», их региональными филиалами, эковолонтерами и молодежными активистами. Экопроект «Киелі табиғат» направлен на экологическое просвещение и повышение уровня экологического сознания и культуры среди молодежи. При его реализации в каждом населенном пункте планируется создание устойчивых экологических сообществ с вовлечением молодежи, особенно сельских населенных пунктов.



