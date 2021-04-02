Экопроблемы Актюбинской области будут решаться совместно с местными активистами - Минэкологии

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев во время недавней рабочей поездки в Актюбинскую область встретился с местными экоактивистами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

На совещании, прошедшем в непринужденной обстановке, были обсуждены основные экологические проблемы региона, заслушаны предложения представителей общественности. В особенности, активисты региона отметили необходимость экологического просвещения, формирования экокультуры, совершенствования образовательной работы.

Министр назвал новый Экологический кодекс, подписанный Главой государства 2 января 2021 года, реформаторским документом, который призван изменить ситуацию, рассказал о его важнейших направлениях.

«Ваши предложения по хромсодержащим отходам крупных загрязняющих производств области, химическим отходам в городе Алга обоснованы. По проекту рекультивации в Алге правительство готово выделить средства. Посетив Актюбинский завод ферросплавов и завод хромовых соединений, я напомнил о необходимости ускорения работы по внедрению передовых технологий, установке фильтров», - сказал глава ведомства.

По словам министра, накопившиеся экологические проблемы в регионе можно эффективно решить только при участии местного сообщества.

«Региональный департамент экологии также усилит взаимодействие с населением», - добавил глава ведомства.

Напомним, в ходе рабочей поездки в Актюбинскую область Магзум Мирзагалиев посетил крупные предприятия-природопользователи, ознакомился с их работой по охране окружающей среды. Также состоялось рабочее совещание по ознакомлению общественности с нормами нового Экологического кодекса.