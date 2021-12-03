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Экопосты в Алматы: водителей оштрафовали более чем на 24 миллиона тенге

3 Декабря 2021 11:36
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Экопосты в Алматы: водителей оштрафовали более чем на 24 миллиона тенге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы мобильные экопосты проверяют автотранспорт на экологичность. За последние 10 месяцев в отношении водителей составлены протоколы на сумму более 24 млн тенге, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Ежедневно в рейд выходят 11 экипажей в составе сотрудников управления зеленой экономики и департамента полиции города.

С начала тестовой работы мобильных экопостов было проверено 2550 автотранспортных средств, из них: 1193 - на дизтопливе, 1357 - на бензине и обнаружено превышение выхлопных газов в количестве 589. Из общего количества проверенного автотранспорта 23% не соответствуют экологическим нормам.

По нарушениям природоохранных мероприятий грузового транспорта на строительных площадках было выявлено 269 нарушений.

Также, согласно ст. 334 Кодекса «Об административных правонарушениях», эксплуатация автомототранспортных, других передвижных средств и установок, у которых содержание загрязняющих веществ в выбросах, а также уровень шума, производимого ими при работе, превышают установленные нормативы (технические нормативы), влечет предупреждение или штраф на физических лиц в размере 10, на юридических лиц – в размере 100 месячных расчетных показателей.

Кроме того действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет штраф на физических лиц в размере 20, на юридических лиц- в размере 200 месячных расчетных показателей.

Напомним, в настоящее время в Алматы также ведется работа по установке 19 экологических постов на въездах в город. На сегодняшний день установлено 15 экопостов, остальные 4 поста поэтапно будут установлены до конца текущего года. Все посты оснащены оборудованиями для замеров, камерами видеонаблюдения.

Департаментом полиции города Алматы за последние 10 месяцев во время работы экопостов по ст. 334 КРК «Об административных правонарушениях» составлены 18 799 адмпротоколов на сумму 24 876 000 млн тенге.

Мониторинг показал, что по превышение экологических норм наблюдается, в основном, у автотранспортных средств, заезжающих в город со стороны Талгарского и Карасайского районов (через посты «Талгар», «Думан», «Ишим»).

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#Алматы   #Экология   #Транспорт  
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Автор:

Гульзат Сахова

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