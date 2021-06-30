Экообследование Семипалатинского полигона планируется завершить в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане в 2021 году планируется завершить комплексное экологическое обследование всей территории бывшего Семипалатинского испытательного полигона. Об этом сообщил министр энергетики РК Нурлан Ногаев в ходе отчетной встречи перед населением на площадке СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Общая площадь, охваченная исследованиями, составляет 18 311 кв км (100% территории).

«В результате обследования будет определено радиоэкологическое состояние всей территории бывшей испытательной площадки», - сказал Нурлан Ногаев.

Глава Минэнерго добавил, что к 30-летию закрытия Семипалатинского испытательного полигона планируется принять Закон Республики Казахстан «О Семипалатинской зоне ядерной безопасности» для обеспечения ядерной и радиационной безопасности на загрязненных землях полигона.

Ранее министр энергетики РК Нурлан Ногаев сообщил, что информационная система учета нефти заработает в Казахстане до конца года.