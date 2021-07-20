Экономия на масках и приобретение фальшивых прививочных паспортов - это самообман! - Макпал Кизаева

ШОРТАНДЫ.КАЗИНФОРМ - Экономия на масках и приобретение фальшивых прививочных паспортов - это самообман. Так считает руководитель службы поддержки пациентов и внутреннего контроля ГКП на ПХВ «Шортандинская районная больница» Акмолинской области Макпал Кизаева. О том, как идет вакцинация в районе, медработник рассказала корреспонденту МИА «Казинформ».

По словам М. Кизаевой, в Шортандинском районе проживает 29178 человек. В течение текущего года коронавирусной инфекцией заболело 524 человека. При этом из них госпитализированы в инфекционные стационары других лечебных учреждений городов Нур-Султана и Кокшетау, а также в Аршалинскую районную больницу 89 человек.

«В нашей районной больнице инфекционное отделение не развернуто. Это в основном пациенты с тяжелой и средней степенью заболевания. Заболевшие легкой формой КВИ или с бессимптомной формой получают лечение амбулаторно на дому, находясь под наблюдением медицинских работников. Количество контактных составило 1186 человек. На заболеваемость влияет и географическое расположение нашего пристоличного района. Значительная часть населения работает в городе Нур-Султане, выезжая ежедневно на работу. Отсюда и более высокая заболеваемость КВИ в нашем районе. Из числа госпитализированных пациентов было два случая смерти (по одному в столице и Кокшетау)», - пояснила спикер.

В районе, как отметила врач, функционируют девять прививочных кабинетов, в которых проводится вакцинация от коронавируса: это поликлиника и восемь врачебных амбулаторий. Организованы девять мобильных бригад. Информация о работе этих прививочных кабинетов размещена на билбордах по району.

«Вакцинация проходит в сложных условиях, так как в социальных сетях много отрицательной рекламы. И люди ведутся на нее, почему-то считая вакцинацию вредной. На самом деле она необходима. Несмотря на свой возраст, я получила полную вакцинацию российской вакциной «Спутник V». Еще бы хотелось отметить, что мало кто соблюдает масочный режим как положено. График смены масок, утилизация масок практически никем не соблюдается. Зачастую на посетителях больниц, магазинов, улице видишь старые маски, которые уже не могут защищать в силу изношенности. Этот менталитет надо менять. Экономия на масках, приобретение фальшивых прививочных паспортов - это самообман! Пока мы все не поймем, что КВИ очень опасна, мы не сможем с ней справиться. В этой ситуации я хочу выразить слова благодарности всем своим коллегам, кто занимается лечением зараженных больных, проводит вакцинацию. Участковая сеть перешла на ненормированный режим, чтобы провести вакцинацию населения от КВИ. Ведь сколько труда и нервов уходит на то, чтобы довести до ярых противников вакцинации ее пользу и провакцинировать их», - поделилась врач.

Как добавила М. Кизаева, на данный момент в районе 4746 человек получили оба компонента вакцин, первым компонентом привиты 8075 человек. В районе используются четыре вида вакцины по мере их поступления по разнарядке из области. Самое большее количество населения - 3190 человек - привиты российской вакциной «Спутник V». Остальные вакцины стали поступать позже, но тоже пользуются спросом.

Не вакцинируются лица, у которых имеются противопоказания к вакцинации (онкозаболевания, тяжелые иммунодефицитные состояния, неврологические системные заболевания, беременность и кормящие мамы, сахарный диабет и тяжелые аллергические реакции в анамнезе).

«Если раньше мы считали, что КВИ более опасен для лиц пожилого возраста, то теперь он стал поражать более молодых людей. И что еще страшнее - поражает тяжело, с необходимостью перевода больных на аппараты искусственной вентиляции легких. Кто не желает вакцинироваться, посмотрите кадры с пациентами на ИВЛ. Я думаю, это переубедит вас. Коронавирус в один час поменял нашу жизнь. Все ограничения, локдауны отрицательно повлияли на экономику страны, учебные процессы в школах, колледжах и вузах. Ограничен был доступ в больницы пациентов с хроническими заболеваниями из-за необходимости соблюдения социальной дистанции. Мы все должны объединить свои усилия в борьбе с коронавирусом, и только совместно, путем соблюдения всех санитарно-эпидемиологических требований и вакцинации, мы можем защитить себя и своих близких. Впереди у медицинских работников Шортандинского района большая задача, - надо завершить полный курс вакцинации всем 8075 лицам и провакцинировать обоими компонентами еще 2500 человек, чтобы создать коллективный иммунитет», – резюмировала собеседница.