Экономисты оценили рост экономики Казахстана выше среднемировых темпов

Эксперты отмечают, что главным источником роста становятся не разовые проекты, а масштабное развитие инфраструктуры, промышленности и внутреннего рынка.

Экономический рост редко возникает сам по себе. Как правило, ему предшествует инвестиционный цикл — строительство дорог, предприятий, логистических центров, инженерной инфраструктуры и новых производственных мощностей. Именно такие процессы сегодня все отчетливее просматриваются в экономике Казахстана. По мнению экономиста Бекнура Кисикова, основой динамичного экономического развития республики, безусловно, являются масштабные инфраструктурные проекты.

— Увеличивается объем инвестиций, которые государство сейчас активно направляет на развитие всех регионов страны. Даже если посмотреть на Алматы, видно, что во многих местах ведутся ремонтные и строительные работы. В каждом регионе сегодня действуют государственные программы, в рамках которых создается и модернизируется инфраструктура. Благодаря этому развивается экономика отдельных областей. В свою очередь, сильная региональная экономика, складываясь из множества локальных, укрепляет макроэкономику всего Казахстана. Поэтому рост валового внутреннего продукта вполне закономерен, — считает экономист Бекнур Кисиков.

Высокие темпы строительства остаются одной из главных особенностей первого полугодия. По итогам января-июня отрасль выросла на 15,2%, ускорившись по сравнению с предыдущими месяцами. Причем драйверами выступают не отдельные объекты, а сразу несколько направлений — транспортная инфраструктура, промышленные предприятия, инженерные сети, жилое строительство и социальные объекты.

На первый взгляд строительство воспринимается как самостоятельная отрасль. Однако его экономическая роль значительно шире. Каждый новый инфраструктурный проект автоматически создает спрос на продукцию металлургии, цементной промышленности, производителей строительных материалов, транспорта, логистики, машиностроения и десятков других смежных отраслей. Именно поэтому инвестиции в строительство обладают одним из самых высоких мультипликативных эффектов в экономике.

Статистика первого полугодия подтверждает, что этот механизм уже начинает работать. Одновременно с ускорением строительного сектора продолжают расти обрабатывающая промышленность, транспорт, торговля и сельское хозяйство. Вместо одного локального источника роста экономика получает сразу несколько взаимосвязанных направлений развития.

Важное значение, по мнению эксперта по Центральной Азии Ранохон Турсуновой, имеет рост инвестиций в основной капитал Казахстана, особенно существенно увеличение притока частного капитала — на 21,4%. По словам профессора кафедры политологии Университета мировой экономики и дипломатии города Ташкента, это демонстрирует растущее доверие бизнеса к экономической политике страны.

— Виден рост экономики и этот показатель выше среднемировых темпов роста, которые по прогнозам Международных финансовых организаций в 2026 году ожидаются на уровне трех процентов. Это говорит о том, что экономика Казахстана демонстрирует определенную устойчивость и, возможно, даже опережающую динамику в условиях глобальной неопределенности. Правительство действительно работает над выполнением задач, обозначенных Президентом. Наличие конкретных цифр по росту в ключевых отраслях — это компоненты комплексной работы, направленной на укрепление национальной экономики, — говорит Ранохон Турсунова.

Особенно показательна география новых проектов. В области Абай продолжается строительство железнодорожной инфраструктуры и реконструкция автомобильных дорог. В Туркестанской области реализуются проекты по строительству новой железнодорожной линии Дарбаза — Мактаарал и реконструкции промышленных объектов. Восточно-Казахстанская область наращивает строительство аэропорта, медицинских учреждений и новых производств. В Павлодарской области модернизируется аэропортовая инфраструктура и реализуются промышленные проекты. В области Улытау одновременно строятся новые железнодорожные линии, социальные объекты и продолжается реконструкция автомобильных дорог.

Важно и то, что инвестиционная активность постепенно выходит за рамки традиционного жилищного строительства. Все больший удельный вес занимают проекты, формирующие долгосрочный экономический эффект: транспортные коридоры, промышленная инфраструктура, инженерные сети и производственные площадки. Именно такие вложения впоследствии определяют конкурентоспособность экономики, снижая издержки бизнеса и создавая условия для появления новых предприятий.

Эта тенденция напрямую связана и с развитием перерабатывающей промышленности. Новые производства требуют современной логистики, инженерной инфраструктуры, энергетических мощностей и квалифицированных кадров. В результате инвестиции начинают работать не на отдельные отрасли, а на формирование целой производственной экосистемы.

Еще один важный эффект заключается в том, что инфраструктурное строительство постепенно становится фактором регионального развития. Новые дороги, железнодорожные линии, аэропорты и производственные объекты создают экономическую активность далеко за пределами крупных городов, вовлекая в инвестиционный цикл все больше регионов страны. Это расширяет внутренний рынок и формирует новые точки экономического роста.

Виталий Колточник — политический эксперт, вице-президент Центра народной дипломатии Казахстана акцентировал внимание на том, что Казахстан сегодня фактически соединяет три своих традиционных преимущества воедино: энергетическую базу, географическое положение между Европой и Азией и многовекторную внешнюю политику.

— В условиях геополитической турбулентности подобная стратегия приобретает дополнительное значение. Конкуренция сегодня идет не только за территории, сырье и рынки, но и за технологический суверенитет, вычислительные мощности и контроль над цифровой инфраструктурой. Казахстан, сохраняя открытость для разных центров силы, может стать нейтральной и надежной площадкой для международных технологических компаний, научных центров и цифровых платформ. Наша страна может не просто адаптироваться к фрагментации глобальной экономики, но и предлагать инфраструктуру сопряжения различных рынков, технологических экосистем и инвестиционных потоков, — резюмировал политический эксперт, вице-президент Центра народной дипломатии Казахстана Виталий Колточник.

Влияние крупных инвестиционных проектов не проявляется мгновенно. Между строительством инфраструктуры и запуском новых производств всегда проходит определенное время. Однако статистика первого полугодия показывает, что этот процесс уже начинает отражаться в макроэкономических показателях. Одновременно растут строительство, переработка, транспорт, торговля и сельское хозяйство, формируя более устойчивую модель развития.

Именно поэтому главным итогом первого полугодия можно считать не только сохранение высоких темпов строительства, но и изменение роли инвестиций в экономике. Они все меньше работают как инструмент краткосрочной поддержки отдельных отраслей и все больше становятся основой для долгосрочного роста, основанного на развитии инфраструктуры, расширении внутреннего производства и повышении конкурентоспособности несырьевого сектора.