Экономист назвал методы для повышения доверия к тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Экономист Андрей Чеботарев на своем Telegram-канале Finance.kz прокомментировал вопрос доверия к национальной валюте, обозначенный Президентом в Послании от 1 сентября, передает МИА «Казинформ».

«Мы действительно столкнулись с кризисом доверия к национальной валюте, но сделали это не в этом и даже не в прошлом году. С одной стороны – доверие к валюте на внутреннем рынке было потеряно еще во время «внезапной» девальвации пять лет назад, с другой – иностранные инвесторы не спешат вкладываться в казахстанскую валюту даже с учетом наших высоких ставок», - отмечает эксперт

При этом, по его мнению, определенные подвижки и позитивные изменения в этом вопросе есть.

«Тенге стал менее управляемым и более свободным, а регулятор, избавившись от надворной функции, стал более транспарентным в части курсовой политики. Если еще год назад мы все говорили лишь о частично плавающем обменном курсе, когда курс российского рубля в Казахстане двигался от 5,5 до 6,2, то теперь курс в большинстве случаев определяется рыночными показателями – особенно это было заметно в начале лета, когда тенге укреплялся на уровни ниже 400 за один доллар», - констатирует А. Чеботарев.

По мнению эксперта, конвертация валютной выручки экспортерами помогла тенге укрепить позиции в условиях весенних экономических шоков. Этот инструмент можно использовать и в текущих условиях. Казахстан может ввести правило обязательной конвертации валютной выручки.

«Такое правило для государственных и квазигосударственных компаний уже работает, и регулятор не скрывал, что именно эти деньги в значительной степени стали подспорьем для тенге, позволив ему не упасть ниже 450 за один доллар весной», - отмечает аналитик.

Такая регуляция может быть распространена и на частные компании. Но у этого пути, по мнению аналитика, есть и свои негативные экономические эффекты.

«Владельца бизнеса интересует лишь две вещи – доходность и доступность своих средств. При введении подобного правила – доступность в Казахстане будет снижаться, и это только лишний раз отпугнет инвесторов», - предупредил эксперт.

По его мнению, мотивирующих инструментов остается не так уж и много – у нас и без того достаточно высокая базовая ставка, что обеспечивает приличную доходность по нашим ценным бумагам.

«Другое дело, что реальная ставка сейчас составляет 2% по итогам августа из-за вышедшей из таргетированного коридора инфляции – а это то, на что смотрят инвесторы в том числе. Лучшей мотивацией вкладываться в тенге станут снижение инфляции до таргетированного коридора и рост реальной ставки, а также снижение ставок по кредитам», - полагает Чеботарев.

Если экспортер будет вкладывать средства в экономику и развивать свои собственные предприятия в Казахстане, он так или иначе будет конвертировать валютную выручку. Заставлять его делать это насильно – плохой путь. То же самое можно сказать и о банках.

«Президент отметил, что банки не торопятся кредитовать реальную экономику, поскольку имеют хорошую возможность зарабатывать на валютном рынке и инструментах Нацбанка, и дал поручение принять меры по переориентации данной ликвидности на кредитование бизнеса и прекращению валютных спекуляций. Как и в случае с валютной выручкой – у государства, конечно же, есть все регуляционные инструменты для того, чтобы заставить банки это сделать, но это будет путь к новому спасению банков», - отметил также аналитик.

Мотивационный путь лежит в области государственных программ, которые субсидируют ставки – они действительно должны работать для кредитования реального бизнеса и на время высокой инфляции и высокой базовой ставки через механизмы поддержки субсидировать бизнес.

«В итоге, к сожалению, у государства остается не такой уж и большой выбор – закрутить гайки регуляции движения капитала, заставить экспортеров сдавать выручку, а банки кредитовать бизнес, но очень не хотелось бы. Тенге достоин лучших методов возвращения доверия, но быстрым этот процесс тоже не будет. Все, что надо сейчас сделать – взять под контроль инфляцию (это тоже проще сказать, чем сделать) и придерживаться курса на открытость», - заключил он.