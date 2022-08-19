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Экономике Казахстана требуется в три раза больше воды - Минэкологии
19 Августа 2022 17:11

Экономике Казахстана требуется в три раза больше воды - Минэкологии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - К 2030 году в Казахстане прогнозируется сокращение речного стока до 99 кубических км. Об этом заявили в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если в 2000 годах в среднем многолетний речной сток составлял 120 кубических км, то в настоящее время он составляет 102 кубокилометров. Речь идет именно о речном стоке», - сказал во время общественного обсуждения руководитель управления государственного контроля в области использования и охраны водного фонда Комитета по водным ресурсам Минэкологии Марат Иманалиев.

К 2030 году согласно некоторым прогнозам ожидается дальнейшее сокращение речного стока до 99 кубических км.

Также как заявил спикер, на фоне нарастающего дефицита водных ресурсов наблюдается неэффективное использование водных ресурсов.

«Экономике нашей страны требуется в три раза больше воды. На производство единицы продукции тратится в среднем 129 кубокилометров воды, тогда как в США, РФ это значение составляет 44 кубокилометров, а в Австралии - 21 кубокилометр. Это связано в первую очередь с большими непродуктивными потерями воды. В сельском хозяйстве, при транспортировке мы теряем около 40% воды и даже больше. И используем водозатратные технологии в отраслях экономики», - привел данные М. Иманалиев.


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