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Экономика Узбекистана выросла на 5,5% по итогам первого квартала

Автор:  
Мадибек Джанибеков
23 Апреля 2023, 19:10
Экономика Узбекистана выросла на 5,5% по итогам первого квартала

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Рост экономики Узбекистана в первом квартале текущего года составил 5,5%, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Государственного комитета статистики РУ, в январе-марте 2023 года рост ВВП Узбекистана составил 5,5%. Ранее прогнозировалось, что на фоне январского энергокризиса экономика республики в первом квартале может замедлиться до 3,5%.

Положительная динамика отмечается по всем основным отраслям, при этом наибольший рост демонстрируют внешняя торговля – 11,9%, сфера рыночных услуг – 10,9%, розничный товарооборот – 5,2%, а также строительство – 4,5%, и промышленный сектор – 4,1%.

Во внешней торговле тройку основных стран-партнеров формируют Китай - 15,9%, Россия - 15,1% и Казахстан - 7,5%.

Отмечается, что розничную торговлю Узбекистана основный вклад сделали малый бизнес и частное предпринимательство - 82,8%. Остальной объем сформировали крупные предприятия - 17,2%.

По информации Госкомстата, инфляция за первый квартал текущего года составила 2,4%. При этом темпы роста совокупного дохода населения составили 10,8%.

Ранее сообщалось, что за последние десять лет в Узбекистане наблюдается динамичное развитие экономики со средним ежегодным ростом на 5,9%.


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