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Экономика стран Кавказа и Центральной Азии выросла на 4,8% – МВФ

Автор:  
Серик Сабеков
11 Мая 2023, 18:45
Экономика стран Кавказа и Центральной Азии выросла на 4,8% – МВФ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Экономика стран Кавказа и Центральной Азии выросла на 4,8%. Об этом сообщил заместитель директора Департамента стран Ближнего Востока и Центральной Азии МВФ Субир Лалл, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В регионе Кавказа и Центральной Азии экономика стран выросла на 4,8% с очень большой разницей в росте. В Армении рост составил примерно 12,6%, а в Туркменистане около 2% по нашим расчетам. Этот более высокий, чем ожидалось, рост», - сказал Субир Лалл в ходе презентации доклада Международного валютного фонда «Перспективы региональной экономики: Ближний Восток и Центральная Азия».

Между тем, по его словам, существенно снизилась региональная торговля, более высокие цены на нефть для экспортирующих стран, очень сильные денежные притоки в результате эмиграции из России, а также большой рост заработной платы в целом ряде стран, в том числе в Армении, Грузии, Кыргызстане и Узбекистане.

Заместитель директора Департамента стран Ближнего Востока и Центральной Азии МВФ также заявил о том, что инфляция возросла за прошлый год и уже достигла пика в большинстве стран Кавказа и Центральной Азии.

«Инфляция возросла за прошлый год, и, как нам кажется, уже достигла пика в большинстве стран и начала снижаться в нескольких из них. Общая инфляция достигла двухзначных цифр в большинстве стран Кавказа и Центральной Азии в 2022 году», - сказал Субир Лалл.

Однако, по его словам, повышение цен на энергоносители привело к снижению инфляции в 2023 году.


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