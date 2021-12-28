Экономика РК возвращается к рыночному принципу финансирования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государство постепенно выходит из «антикоронакризисного» кредитования предпринимательства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ranking.kz.

В 2020 году для защиты казахстанцев от коронавируса СOVID-19 в РК пришлось ввести длительные карантинные и ограничительные меры, которые ожидаемо негативно сказались на экономике страны. Наблюдался значительный спад экономической активности бизнеса и граждан, многие предприятия сократили производство либо прекратили деятельность из-за отсутствия спроса. С начала 2020 года вплоть до марта 2021-го индекс деловой активности находился в отрицательной зоне.

В период острой фазы пандемии Президент страны поручил поддержать экономику и не допустить дальнейшего спада. На антикризисные меры было выделено 6,3 трлн тг.

Одним из ведомств, принявших участие в реализации этих инициатив, стал Национальный Банк РК. Вклад регулятора составил 2,3 трлн тг, или треть объёма антикризисных мер. Отечественным предприятиям были выданы 3 362 льготных займа на 977,2 млрд тг. Это позволило предприятиям, работающим в приоритетных отраслях экономики — в частности, в обрабатывающей промышленности и переработке в агропромышленном комплексе, — сохранить производственный потенциал.

1,5 тыс. предпринимателей благодаря поддержке сохранили деловую активность и обеспечили постоянной занятостью более 95 тыс. граждан. Выделенные регулятором средства были направлены на финансирование более чем 11,5 тыс. проектов на 1,1 трлн тг.

Кроме того, по поручению главы государства Национальный Банк принял участие в реализации Дорожной карты занятости: из 1,1 трлн тг, выделенных по программе, он обеспечил 800 млрд тг.

Это позволило по итогам 2020 года реализовать 6,5 тыс. инфраструктурных проектов, а также сохранить существующие рабочие места и создать более чем 238,9 тыс. временных и 6,6 тыс. постоянных новых рабочих мест во всех регионах страны, в том числе в сельской местности.

После восстановления динамики экономического роста Национальный Банк начал постепенный выход из государственных программ поддержки. Выход из программ по кредитованию экономики необходим в первую очередь для того, чтобы финансирование осуществлялось исключительно на рыночных принципах. Успешное развитие финансового сектора напрямую связано с формированием конкурентной среды, где стоимость денежных ресурсов определяет рынок.

Продолжение участия регулятора в программах кредитования создало бы риски роста неконтролируемой инфляции, дестабилизации валютного рынка и, как следствие, привело бы к снижению долгосрочного экономического роста.

Дальнейшим приоритетом регулятора является развитие рыночных механизмов кредитования экономики, что повысит эффективность проводимой денежно-кредитной политики.