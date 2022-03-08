Экономика простых вещей: на сколько вырос доход участников программы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов рассказал о росте доходов участников программы «Экономика простых вещей», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Предприятиями, поддержанными в рамках программы ЭПВ в 2019 году, выпущено продукции на общую сумму 905,9 млрд. тенге, 2020 году – 1 026,7 млрд. тенге. Рост выпуска продукции предприятий составил 13,3%. По предварительным данным Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, совокупный годовой доход участников программы ЭПВ за 2021 год по сравнению с 2018 годом вырос на 33,6%, налоговые поступления – на 74,7%, среднегодовое количество работников – на 47,7%», - сообщил Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

В целом, по его словам, за весь период реализации программы, субъектами МСБ создано и сохранено свыше 54 тыс. рабочих мест, уплачено налогов в бюджет на общую сумму 136 млрд. тенге и выпущено продукции на 1,4 трлн. тенге.

«1 тенге субсидий, потраченный на поддержку участников в рамках программы ЭПВ в 2020 году способствовал выпуску 40 тенге продукции и уплате 3 тенге налогов. В 2022 году будет создано 18 тысяч рабочих мест и ожидается увеличение налоговых поступлений на 50 млрд. тенге (по сравнению с 2020 годом)», - заключил Премьер.