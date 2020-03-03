Экономика простых вещей: более 90 проектов одобрено в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – По программе льготного кредитования в рамках «Экономики простых вещей» на сегодня в Актюбинской области одобрено 92 проекта на общую сумму кредита 12,5 млрд тенге. Об этом сообщила директор актюбинской палаты предпринимателей Анар Даржанова в ходе отчетной встречи в Центре искусств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках «Экономики простых вещей» на сегодня одобрено 92 проекта предпринимателей на сумму кредита 12,5 млрд тенге. Из них 85 проектов получили одобрение в прошлом году. Еще 32 проекта на сумму 12,9 млрд тенге на стадии подготовки документов», - сказала Анар Даржанова.

По ее словам, среди кредитуемых и планируемых проектов, есть производственные мощности, ввод которых даст возможность получить продукции ранее не производимые или позволит расширить номенклатуры производимой продукции.

По Актюбинской области в рамках программы были включены такие актуальные для региона виды деятельности, как производство мороженого, гофракартона, мяса птицы и фармацевтических препаратов, выращивание и переработка малины, производство хлеба и свежих мучных и кондитерских изделий, строительных изделий из бетона, хирургических и ортопедических приспособлений и др.

Количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства в Актюбинской области на сегодня составляет 59,1 тысяч единиц, 70,4 процентов из которых приходится на долю индивидуальных предпринимателей.

«В рамках оказания нефинансовой поддержки бизнесу в 2019 году по программе «ДКБ-2020» при сопровождении региональной палаты предпринимателей открыто 256 новых субъектов малого и среднего бизнеса и реализовано 72 проекта на общую сумму 870 364 тысяч тенге.

В рамках проекта «Жас кәсіпкер» обучено 1100 человек. Безвозмездный грант от государства на бизнес выиграли 454 слушателя, 5 выпускников проекта получили кредит на общую сумму 219 млн тенге. Ставшим популярным проектом «Бастау» было охвачено 3485 жителей региона, 725 слушателей получили финансирование, из них 387 грантов, 338 кредитов, на общую сумму 1 338 млн тенге с созданием 70 рабочих мест. В этом году обучение по проекту «Бастау» найдет свое продолжение, будет реализован во всех районах и областном центре», - сообщила директор РПП.

В минувшем году от актюбинских предпринимателей поступило 177 обращений по вопросам защиты бизнеса. 126 из них были решены положительно. Защищены имущественные права 17 субъектов предпринимательской деятельности на общую сумму свыше 3 млрд 91 млн тенге. По сравнению с 2017 годом идет динамика снижения обращений, при этом увеличивается эффективность решения проблем.

«Если в 2018 году около 60% вопросов было решено положительно (164 из 281), то за прошлый год мы решили в пользу предпринимателей свыше 70%. Наибольшее количество жалоб поступает по вопросам земельных отношений и архитектуры, налогообложения, субсидий, закупок и взаимоотношения с местными исполнительными органами. Самые острые вопросы выносятся на обсуждение членов Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции», - информировала Анар Даржанова.