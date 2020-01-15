«Экономика простых вещей»: 59 жамбылских предприятий получили поддержку

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Жамбылские предприниматели активно начали пользоваться возможностями программы «Экономика простых вещей», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным пресс-службы главы региона, Жамбылская область занимает второе место в республике по реализации программы «Экономика простых вещей», и на сегодняшний день мерами финансовой поддержки охвачено 53 проекта.

По итогам минувшего года из прорабатываемых 112 проектов на общую сумму 70,5 млрд тенге банками одобрено 53 проекта на 22,7 млрд тенге. В том числе проекты крупных компаний «Talas Investment Company» (цианид натрия), «SuperPharm» (медизделия), «QazStonePaper» (гофрокартон). На стадии рассмотрения находятся проекты компаний «Казфосфат» (аммофосный цех 10:46), «Алель Агро» (птицефабрика), «Гамбург» (МТФ), «Агроспецстрой» (пеноблоки) и «KazMeatKorday» (разведение КРС).

Как сообщили в пресс-службе Палаты предпринимателей Жамбылской области, на данный момент в работе регионального проектного офиса находятся сто проектов субъектов бизнеса, на общую сумму 68,6 млрд тенге. Благодаря программе «Экономика простых вещей», в Жамбылской области ощутили существенную финансовую поддержку 59 компаний - на сумму 20,7 млрд тенге, на рассмотрении в БВУ и финансовых институтах находятся 13 проектов на 47 млрд тенге.

«Палатой были определены и опрошены субъекты бизнеса в приоритетных секторах экономики для дальнейшего возможного их финансирования. Условия финансирования для предпринимателей ранее были смягчены. В частности, процентная ставка снижена до 6%, внедрен льготный период по выплате займа, а также расширен список потенциальных кредитополучателей. Больше всего проектов заявлено в сфере агропромышленного комплекса. Заинтересованность в участии и реализации программы «Экономика простых вещей» выразили предприятия-производители мебели, пищевой продукции, а также, предприятия, оказывающие услуги в сфере образования. При этом основным локомотивом кредитования в нашем регионе на сегодняшний день является ТОО «Talas Investment Company» - единственное предприятие в странах СНГ, выпускающее цианид натрия», - рассказала эксперт отдела сопровождения проектов региональной Палаты Нагима Молдахметова.

Отмечено, что по условиям программы льготного кредитования БВУ не допускается направление средств на рефинансирование ранее выданных кредитов. Однако региональным проектным офисом направлен перечень из 16 проектов на общую сумму 3,7 млрд тенге для рассмотрения вопроса рефинансирования.

Директор палаты предпринимателей Жамбылской области Олжас Каржауов призвал жамбылских субъектов бизнеса принимать участие в программе льготного кредитования «Экономика простых вещей».

«Региональный проектный офис функционирует в Жамбылской области с марта минувшего года на базе Палаты предпринимателей. На нашей площадке еженедельно проводятся заседания проектного офиса. Сюда вы можете обращаться по всем интересующим вопросам касательно реализации программы», - отметил Олжас Каржауов.

Отметим, что в Жамбылской области имеется 69 604 действующих субъектов малого и среднего предпринимательства – это 81,2% от общего числа зарегистрированных. За год количество действующих субъектов МСБ увеличилось на 10,2%. Численность занятых в малом и среднем бизнесе достигла 124 685 человек, рост составил 7,8%.