Экономика простых вещей: 12 новых производств откроют в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области одобрили и профинансировали 20 проектов по программе «экономика простых вещей», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом на своей странице в Facebook сообщил аким области Кумар Аксакалов. Он рассказал о заседании проектного офиса по «экономике простых вещей».

«Рассмотрели перспективные проекты и обсудили проблемные вопросы. На сегодня проектный офис сопровождает 42 проекта на сумму 12 млрд тенге. С начала реализации одобрили и профинансировали 20 важных проектов для экономики региона. Еще 11 заявок на стадии рассмотрения», - написал К.Аксакалов.

Он добавил, что благодаря программе в регионе появятся 12 новых производств. В том числе выпуск агропродукции, мебели, строительных материалов, продуктов питания, пластиковых и бумажных изделий. К.Аксакалов подчеркнул, что области нужно больше проектов в сфере переработки сырья.

«Условия приемлемые. По инициативе бизнеса начальная ставка кредита была снижена с 8 до 6%. Льготный период составляет не менее 1/3 срока кредитования. Существенно расширен перечень направлений бизнеса. Гарантия начинающим бизнесменам предоставляется в размере 85%. Те, кто уже крепко стоит на своих ногах, могут рассчитывать на 50% гарантирование. Палате предпринимателей области и проектному офису нужно продолжить работу. Нам нужно активно вовлекать североказахстанцев в сферу предпринимательства и разъяснять про возможности данной программы», - написал аким области.