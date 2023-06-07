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Экономика Кызылординской области показывает положительную динамику

Автор:  
Анеля Касымова
7 Июня 2023, 16:30
Экономика Кызылординской области показывает положительную динамику

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По темпам привлечения инвестиций в прошлом году Кызылординская область вышла на первое место в республике. Объем привлеченных инвестиций составил свыше 400 млрд тенге. Об этом сообщил аким области Нурлыбек Налибаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Благодаря поддержке Президента и Правительства в регионе реализуются новые проекты. Область по макропоказателям социально-экономического развития по итогам 4 месяцев добилась положительной динамики. Объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 1,6%, обрабатывающей промышленности - на 1,9%, ввода жилья - на 2,4%, торговли - на 2,5%, привлечения инвестиций - на 42,1% и строительных работ - на 44%. В нынешнем году бюджет Кызылординской области увеличился по сравнению с прошлым годом на 34 процента, или 151 млрд тенге, составив 593 млрд тенге», - сказал аким во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

По его данным, добыча нефти в горнодобывающем секторе, занимающем почти 70% доли промышленного производства, с 2013 года уменьшилась на 6,5 млн тонн. Так, если в 2013 году было добыто 10,5 млн тонн нефти, то в 2022 году ее объем составил всего 4 млн тонн.

Завершены геолого-геофизические исследования в бассейне «Шу-Сарысу» для стабилизации ситуации в нефтедобывающей отрасли, разработки новых месторождений продолжаются в западной и восточной частях Аральского бассейна.

Глава региона отчитался о проделанной работе и проектах, которые будут реализованы в ближайшее время.

По его словам, в регионе будет продолжена реализация проектов, направленных на диверсификацию экономики для снижения сырьевой зависимости. В частности, в рамках индустриализации в регионе ведется работа по реализации 34 проектов на сумму 607,7 млрд тенге. Эти проекты позволят обеспечить рабочими местами 6,3 тысячи человек.

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«В прошлом году в рамках развития индустриализации реализовано 5 проектов стоимостью 1 млрд тенге, а в этом году планируется запустить 4 проекта на сумму 7,4 млрд тенге. Это птицефабрика ТОО «Қармакшы құс», производящая 1500 тонн мяса птицы в год в Кармакшинском районе, цех ТОО «Айгасар», перерабатывающий 36 тысяч тонн кобыльего молока, завод ТОО «Казах Камел» в областном центре, производящий 700 тонн сухого порошка из верблюжьего молока, и ТОО «Арал кварц», занимающееся производством 172,8 тысячи тонн сухих строительных смесей в Аральском районе», - добавил Нурлыбек Налибаев.

Он отметил, что в соответствии с поручением Главы государства сформирован единый общенациональный пул проектов, в который внесено 36 проектов от Кызылординской области стоимостью 907 млрд тенге. В прошлом году запущено 4 проекта на сумму 5,1 млрд тенге. Это проекты «Домостроительный комбинат», «Расширение школы на 350 мест», «Рыбоперерабатывающий цех», «Овощехранилище». В этом году в регионе будет реализовано 9 проектов стоимостью 13,4 млрд тенге. Это позволит увеличить темпы привлечения инвестиций в регион.

Стоит отметить, что в прошлом году Кызылординская область по темпам привлечения инвестиций заняла лидирующее место в республике. В экономику региона привлечено 409,5 млрд тенге инвестиций, область вышла на первое место по стране. В этом году планируется привлечение инвестиций в размере 424 млрд тенге.


Кызылординская область   Акимат   Экономика  
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