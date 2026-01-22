Экономика кинотеатров в Казахстане: факты, цифры и международная практика

Для соответствия и поддержания стандартов кинопоказа кинотеатр инвестирует в здания, экраны, звук, кресла, безопасность, обновляет проекторы, звук, системы каждые 5–7 лет.

Техническое оборудование, кресла и звукоизоляционные материалы отечественные кинотеатры закупают в Европе и США, при этом цены на билеты в Казахстане в среднем составляют около 2000-2500 тенге. В тех же странах Европы и США стоимость билетов выше в 2 раза и более. Все ключевые элементы кинооборудования кинотеатрами закупаются в иностранной валюте: EUR, USD. Колебания курса тенге по отношению к доллару США оказывают влияние на затраты, связанные с обновлением оборудования и инвестициями. Кроме того, сильное влияние оказывает увеличение таможенной очистки оборудования и запасных частей, необходимых для функционирования кинотеатров.

Казахстанские кинотеатры по уровню оснащенности, качеству изображения, звука и комфорта не уступают мировым стандартам, а в ряде случаев даже превосходят зарубежные аналоги, что является предметом объективной гордости для страны.

Доля кинотеатра в Казахстане от кассовых сборов составляет 50%, что является одной из самых низких ставок по международным меркам. Для сравнения: в Кыргызстане и Узбекистане в кинотеатрах остается 60–70% выручки, а прокатным компаниям выплачивается 30–40%.

В США в первую неделю проката 60–65% выручки отчисляется дистрибьюторам, однако такие условия применяются исключительно к блокбастерам голливудских студий, обладающим высоким кассовым потенциалом. При этом в первую неделю проката задействуется лишь 3-5 тысяч кинотеатров (7-12%) от общего количества экранов по стране (40 000). Кинотеатры осознанно идут на эти условия, поскольку ожидают значительные сборы. Однако даже для блокбастеров со второй недели проката, как правило, доли распределяются 50/50. Вдобавок, в кинотеатрах США, Европы и ЮВА действует запрет на пронос собственной еды и напитков, тогда как в кинотеатрах Казахстана наоборот, зрителям разрешается проносить еду и напитки, приобретенные за пределами кинобара. Этот фактор также влияет на выручку кинотеатра в разы.

По фильмам среднего коммерческого уровня в США доля кинотеатров как правило составляет 50–60% от выручки, при этом на стартовой неделе обычно эта доля составляет 50%, далее доля кинотеатра увеличивается. По фестивальным, документальным, локальным и малобюджетным фильмам доля кинотеатров составляет 60-75% от выручки.

Большинство казахстанских фильмов относятся именно к локальным и малобюджетным проектам (до 90%), реже - к средней категории (до 10%).

Для сравнения: в европейских странах доля кинотеатров в среднем сохраняется 50–60% от кассовых сборов; в России – 55-70% от выручки остается у кинотеатра.

Фактически казахстанскими кинотеатрами применяются минимально возможная ставка около 50% от полученной выручки, что делает условия для отечественных продюсеров одними из наиболее лояльных по международным меркам. При этом важно подчеркнуть: отечественные кинотеатры, как правило, не увеличивают свою долю от недели к неделе, что, напротив, создает более выгодные условия именно для производителей фильмов в Казахстане.

Выручка кинотеатров носит ярко выраженный сезонный характер. Высоким сезоном для кинотеатров являются такие месяцы, как январь, март, декабрь. Средний сезон - май, июль, октябрь, ноябрь, а низкий - февраль, апрель, июнь, август, сентябрь.

Экономическая модель кинотеатра устроена таким образом, что основной доход формируется в высокий сезон; в средний сезон площадка, как правило, выходит на точку безубыточности, а в низкий (который суммарно длится до 5 месяцев в году) - кинотеатр вынужден покрывать постоянные расходы за счет накопленных резервов.

По этой причине кинотеатры объективно вынуждены иметь дополнительные источники дохода, чтобы выполнять свои обязательства и сохранять устойчивость бизнеса. Только за счет показа фильмов кинотеатр в большинстве случаев не способен покрывать расходы в низкий сезон, что делает чисто прокатную модель экономически нежизнеспособной.

Расходы кинотеатра формируются следующим образом (в % от выручки):

Статья расходов Диапазон, % от выручки Средний % Роялти, право проката фильма (доля дистрибьютору) 50% 50% Аренда помещений 12-20% 16% Фонд оплаты труда 13-15% 13% Техническое обслуживание и запчасти для кинооборудования 4-6% 5% Коммунальные услуги 2-4% 3% Амортизация основных средств и прочие расходы 6-8% 7% ИТОГО расходы кинотеатра 86-103% 94%

Расчёт приведён для стабильной выручки и высокого сезона. В низкий сезон кинотеатры вынуждены покрывать свои расходы за счет накопленных резервов.

Даже с учетом дополнительных доходов, средняя рентабельность кинотеатров колеблется на уровне 8–15% от выручки, при этом может снижаться до минимальных значенийпри неблагоприятной сезонности.

Для устойчивой экономики кинотеатра доля зала должна составлять 50–70% от кассовых сборов, за исключением ограниченного стартового периода голливудских блокбастеров. Это связано с тем, что именно кинотеатр несет основную нагрузку по содержанию инфраструктуры, технического оборудования, персонала, содержание помещений и привлечение зрительского трафика.

Резюмируя, можно отметить следующее. При средней структуре расходов около 85-92% от выручки кинотеатр не имеет возможности снижать свою долю ниже 50% без угрозы потери финансовой устойчивости.

Любое дополнительное перераспределение доходов в пользу других участников рынка может создать следующие риски кинотеатров: убыточность кинозалов, вынужденное повышение цен на билеты, снижение качества сервиса и технического уровня, закрытие действующих кинотеатров, снижение инвестиций в отрасль, в связи с отсутствием рентабельности.

Фактически казахстанские кинотеатры уже работают при высокой капиталоемкости на минимально возможной марже, по мировым стандартам распределения доходов, одновременно выполняя социальную функцию культурного досуга, обеспечивая высокое качество услуг при доступных ценах для населения.

Нарина Рамазанова, пресс-секретарь Ассоциация «Альянса кинотеатров Казахстана».