Экономика Казахстана вышла на предшествующие пандемии показатели производства – Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан демонстрирует значительный прогресс в восстановлении экономики. Об этом заявил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, выступая на первом Международном экономическом форуме «Европейский союз - Центральная Азия» в Бишкеке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несмотря на сохраняющиеся риски в международной экономике, за первые 9 месяцев 2021 года ВВП республики увеличился на 3,4%. Благодаря такой динамике экономика уже вышла на предшествующие пандемии показатели производства», - сказал Аскар Мамин.

Глава Кабмина добавил, что общие ожидания инвесторов также улучшились, о чем свидетельствует динамизм рынка капитала.

«Объем прямых иностранных инвестиций в Казахстан за первое полугодие вырос на более чем 30%. Только прямые иностранные инвестиции из ЕС выросли на 15%», - заявил Аскар Мамин.

Ранее сообщалось , что в столице Кыргызстана стартовал первый Международный экономический форум «Европейский союз - Центральная Азия» («ЕС-ЦА»).

Планируется, что эта встреча на высоком уровне станет первой в серии мероприятий, которые пройдут в странах Центральной Азии в ближайшие годы в рамках Стратегии ЕС по Центральной Азии, принятой в 2019 году. Укрепление экономических связей между Европейским союзом и Центральной Азией является одним из приоритетов стратегии. По словам организаторов, форум предоставит участникам возможность обсудить приоритетные потребности Центральной Азии в области устойчивого экономического развития ради пользы и выгоды всех сторон. Тремя основными темами мероприятия станут «зеленое» восстановление, цифровизация и улучшение деловой среды.