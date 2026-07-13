Экономика Казахстана выросла на 3% в первом квартале 2026 года

Расходы на конечное потребление в Казахстане в январе–марте 2026 года превысили 22,5 трлн тенге, составив 67,8% валового внутреннего продукта страны. Такие данные приводит Бюро национальной статистики, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным ведомства, ВВП Казахстана, рассчитанный методом конечного использования, за первый квартал составил 33,2 трлн тенге. В реальном выражении экономика выросла на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, индекс-дефлятор составил 108,7%.

Основную часть расходов на конечное потребление обеспечили домашние хозяйства - 18,5 трлн тенге, или 55,7% от объема ВВП. Реальный рост этого показателя составил 5,7%.

Расходы государственных органов достигли 3,9 трлн тенге, заняв 11,6% в структуре ВВП. При этом их реальный объем увеличился на 12,8%. Из них на индивидуальные товары и услуги пришлось 2,2 трлн тенге, а на коллективные услуги - 1,7 трлн тенге.

Расходы некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства, составили 169 млрд тенге. В реальном выражении этот показатель снизился на 11,5%.

Инвестиции и внешняя торговля

Объем валового накопления в январе–марте 2026 года составил 8,7 трлн тенге, или 26,4% от ВВП. В реальном выражении показатель вырос на 7,2%.

Основной объем пришелся на валовое накопление основного капитала - 7,5 трлн тенге. Его реальный рост составил 7,9%. Изменение запасов материальных оборотных средств достигло 1,3 трлн тенге.

Чистый экспорт товаров и услуг составил 1,9 трлн тенге, что соответствует 5,8% структуры ВВП.

Объем экспорта товаров и услуг составил 11,1 трлн тенге. При этом в реальном выражении экспорт снизился на 5,9%. Импорт составил 9,2 трлн тенге, увеличившись в реальном выражении на 3,1%.

Разница между методами расчета

По данным Бюро национальной статистики, ВВП, рассчитанный методом производства, составил 34,1 трлн тенге. Разница между ВВП, рассчитанным двумя методами, составила 894,9 млрд тенге, или 2,6% от общего объема ВВП.

Напомним, ВВП Казахстана впервые в истории страны превысил 300 миллиардов долларов.