Экономика Казахстана вырастет на 5,5% в 2025 году - прогноз ЕБРР

Экономика Казахстана вырастет на 5,5% в 2025 году, несмотря на временное замедление в 2024 году. Такой прогноз дают эксперты Европейского банка реконструкции и развития, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

Согласно последнему отчету «Региональные экономические перспективы» ЕБРР, ожидается, что в 2024 году в экономике Центральной Азии произойдет замедление роста до 5,4 процента. Однако в 2025 году ожидается восстановление до 5,9%.

ВВП Узбекистана вырастет на 6,5 процента в 2024 году и на 6,0 процента в 2025 году.

— Сильные наводнения и чрезвычайно холодная погода, обрушившиеся на Казахстан и Монголию соответственно, окажут негативное влияние на их рост в краткосрочной перспективе, но перспективы региона на 2024 и 2025 годы остаются очень позитивными, — говорится в докладе ЕБРР.

За последние два года в регионе наблюдался значительный рост государственных и частных инвестиций в транспорт, логистику и экспортно-ориентированные производственные мощности. Устойчивый рост заработной платы и реальных доходов в сочетании с ростом числа международных прибытий и туризма способствовали потребительскому буму, который дополнительно подкреплялся технологическими достижениями в области потребительского кредитования.

Внутрирегиональная торговля, инвестиции и туризм продолжали расти, чему способствовало значительно улучшившееся региональное сотрудничество по решению общих проблем, начиная от нехватки воды и энергии, и заканчивая узкими местами на транспорте и пограничном управлении. Инфляция снизилась до однозначного уровня во всех странах в соответствии с более широкими глобальными тенденциями, что позволило центральным банкам в большинстве государств Центральной Азии пересмотреть приоритеты роста и начать смягчать свою денежно-кредитную политику.

ЕБРР ожидает, что в программах государственной политики региона в 2024-2025 годах будут доминировать необходимость срочного улучшения инфраструктуры и практики государственного управления, реализации политически чувствительных тарифных реформ и усилий по достижению широкого регионального соглашения об использовании общих ресурсов, такие как транспорт, вода и энергетика.